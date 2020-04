L'associazione delle imprese funebri regala le uova di Pasqua ai bimbi in difficoltà

Anche le imprese funebri in questo momento di difficoltà sono vicine alla popolazione palermitana. La nostra associazione, composta da 83 agenzie funebri di Palermo, si è auto tassata raccogliendo una discreta somma di denaro che abbiamo donato a diverse famiglie palermitane in difficoltà. Abbiamo pensato anche ai più piccoli, sono state donate delle uova di Pasqua ai piccoli ospiti della "Casa di Nemo". La nostra iniziativa non si ferma al periodo pasquale, abbiamo infatti intenzione di continuare la beneficienza per tanto tempo ancora. Restiamo uniti #ImpreseFunebriPalermo