Abito a Partanna in affitto, precisamente in vicolo Mancuso. Ieri sera mi è entrata l'acqua fin dentro casa e ha rovinaro tutto: mobili, elettrodomestici, vestiti, scarpe, cibo. Molte cose sono irrecuperabili e le devo buttare. Tra l'altro mia moglie è incinta. Ecco foto e video del disagio. Chiedo al sindaco e all'amministrazione di darsi una mossa per sistemare questa grave situazione.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Gabriele Pedone