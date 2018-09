Parcheggio selvaggio in piazza della Vittoria

Trovo vergognoso che in una città come Palermo in piazza della Vittoria, una delle piazze piu belle dove migliaia di turisti ogni giorno passano per andare alla cattedrale e/o vengono per visitare il sito archeologico dei resti delle villa romana che si trova all' interno di villa Bonanno, vi sia un parcheggio a cielo aperto di moto e ciclomotori sul marciapiede che quasi ostruisce il passaggio.

Centinaia di mezzi a due ruote che occupano il marciapiede e nessuno interviene, eppure siamo davanti gli uffici della questura... della squadra mobile... dell ufficio passaporti... il comando militare.

Come è possibile che nessuno veda e prenda provvedimenti? Forse perché i mezzi in questione appartengono a esponenti delle.forze dell'ordine? Persone che dovrebbero in primo luogo dare l'esempio. Perché i comuni cittadini devono essere multati se lasciano il proprio mezzo sul marciapiede e a piazza della Vittoria nessuno interviene e soprattutto nessuno vede? Eppure non parliamo di qualche mezzo ma di centinaia di mezzi da contravvenzionare che invadono i marciapiedi e deturpano la bellezza di questa magnifica piazza. Solo a pochi passi l'infopoint turistico della città e la sede dell'assemblea regionale e il comando regionale dell'arma dei carabinieri... Vergogna