Parcheggio degli Emiri nel degrado. Si spende tanto per queste opere. Inaugurazioni in pompa magna, abbracci, sorrisi e tanta ipocrisia. Ma è cosi' difficile intervenire in tempi brevissimi per delle semplice manutenzioni? Come avviene in tutte le città civili dove si chiacchiera meno e si lavora concretamente. Il degrado di questo parcheggio, come tutte le opere realizzate in città, è davvero vergognoso. Marciapiedi distrutti, erbacce dovunque e ben 9 lampioni mancanti. Un amministrazione davvero incompetente e sfacciatamente menefreghista. Che VERGOGNA.