Parcheggi a Isola delle Femmine

Vi scrivo perché tengo a informarvi di un caso a me accaduto, e che rientra nel classico comportamento che tanti comuni adottano nei periodi della loro maggiore visibilità, come quello estivo, per fare cassa. Nella fattispecie, il comune è quello di Isola delle Femmine. Ebbene, giorno 13 agosto sono caduto nella rete speculativa di questo Comune, essendo stato multato per non avere pagato il ticket per il parcheggio in zona blu. Detto così, sembra tutto regolare e giusto, ma il problema è inverso, quello che dovrebbe essere sanzionato è proprio il Comune.

Praticamente, sono stato sanzionato per avere occupato con il mio "motore" uno stallo delle dimensioni di ml.1,80 di larghezza e ml. 3,00 di profondità, che il Comune ha pensato bene di utilizzarlo per il posteggio di un’auto. Purtroppo, di questi stalli ne esistono parecchi, mentre sono “casualmente” insufficienti le aree per il parcheggio dei "motori" (nel mio caso, e come sempre, erano tutti occupati), che non sono soggetti al pagamento del ticket. Disporre di parcheggi a pagamento con queste dimensioni, ritengo non sia dovuto all’ignoranza dei progettisti, bensì all’ordine imperativo del Comune, di fare più cassa possibile. E’ il caso di rammentare al Comune, che il parcheggio su strada pubblica, è regolamentato dall’art. 40 del CdS e dall’art. 149 del relativo Regolamento di attuazione, mentre oggi sono in vigore le dimensioni normate dal D.M. 5/11/2001 n. 6792.

Lo stallo da me occupato con il motore, è del tipo perpendicolare all’asse stradale, e si trova proprio difronte l’hotel Sirenetta. Secondo la vigente normativa, le dimensioni regolamentari devono essere di ml. 2,30 di larghezza e ml. 5,00 di profondità, ma la diligenza progettuale vuole pure una maggiore larghezza per consentire l’apertura degli sportelli. E’ quindi evidente l’effettiva irregolarità dello stallo da me occupato con il motore, che ripeto misura ml. 1,80 x 3,00, e che è fra l’altro progettualmente paradossale volerlo adibire per un posto auto, anche se si pensa che un’auto piccola come la Smart misura ml 2,70x 1,80, mentre una grande auto come la BMW X5 misura ml 4,90x2,15.

Ma il Comune di Isola delle Femmine non si limita a ciò. Infatti, succede che se non paghi il ticket per avere occupato uno stallo “irregolare”, il Comune ti sanziona, e se l’auto esce anche di molto dallo stallo perché più lunga (cosa che succede regolarmente per molti stalli, vedi foto), ti sanziona sempre per non avere pagato il ticket e non perché esce dallo stallo ed invade la corsia di transito; insomma, da ciò si capisce l’attività speculatrice del Comune, in barba alla normativa e al rispetto dei cittadini. Mi fermo a quanto detto sopra, evitando di parlare anche della vergognosa situazione dei posti auto “gratis” come quelli riservati ai disabili e quelli totalmente mancanti delle strisce bianche. Vi ringrazio e mi auguro che l’argomento lo troviate degno di approfondimento e di pubblicazione, in modo da far riflettere i cittadini e le amministrazioni pubbliche, e non per ultimo notiziare anche il Comune di Isola delle Femmine sull’esistenza delle leggi.