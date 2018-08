Oggi ho partecipato all’udienza generale e all’ingresso Papa Francesco ha letto un pensiero che ho scritto: “La aspettiamo con gioia a Palermo” #15settembre2018 #BeatoPinoPuglisi #Seognunofaqualcosa,allorasipuòfaremolto". Dopo averlo letto con gioia mia ha ringraziato, chinandoil capo. Un gesto molto semplice, ma che ha significato tanto per me. Un’emozione unica, difficile da descrivere in parole.

Alessio Carlino