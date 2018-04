Pannello blu "anti-saluto" in aeroporto

Non sono una persona che utilizza molto i social eppure in poco tempo circa 50 persone hanno apprezzato quanto scritto nel mio post e, posso assicurarvi, era lo stato d'animo comune a tutti quelli che eravamo in aeroporto stamattina, per cui sicuramente i vostri lettori si mostrerebbero sensibili al problema.

Peraltro l'aver messo questo pannello è antifunzionale in quanto i parenti, per vedere chi parte, sostano davanti gli accessi destinati ai viaggiatori creando confusione e disagi che prima non esistevano. Vorrei che si facesse qualcosa per far comprendere a Gesap o chi per lei che é stato commesso un errore e che sarebbe meglio ripristinare lo status quo ante.