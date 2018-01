"Un palloncino per regalare un sorriso in ospedale", associazione cerca volontari

Un palloncino per regalare un sorriso in ospedale. La nostra associazione è alla ricerca di palloncini lunghi modellabili. Non vogliamo soldi ma soltanto aver donato i palloncini per far giocare i bambini. Aiutaci a far sorridere i bambini dell’ospedale Cervello di Palermo. Informazioni per coloro che intendono donare via whatsapp al numero 393.2285918. Grazie a nome dei bambini.