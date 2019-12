"Palermo città sicura per le ragazze? Provate a camminare in via Roma di notte"

Palermo, città dai mille volti. Circondata da un’atmosfera di pluralità e in un contesto artistico e monumentale impregnato di culture diverse, si ha la sensazione di una città aperta, figlia del nuovo millennio. Girando per i quartieri storici, la vita non manca: piazza Sant’Anna pullula di giovani, che ballano e cantano a squarciagola su ritmi e melodie che lasciano scordare, anche per poco, la vicina sessione. Entri in Vucciria, Taverna Azzurra, allegria e spensieratezza, l’odore di stigghiola nell’aria. Ti improvvisi cantante con amici appena conosciuti. Mille le possibilità per i giovani, i punti di ritrovo, i locali, le feste, in uno scenario unico e suggestivo. Luoghi ed esperienze, però, che non sono alla portata di tutti. "Ma come fai? Non hai paura a uscire da sola di notte?". "Sei una ragazza: è pericoloso".

La serata è finita, sono quasi le 2. Io e un’amica cerchiamo di tornare a casa, i luoghi comuni non ci fanno paura. Indossiamo jeans e cappotti: stanotte fa troppo freddo per essere carine. Comincia un viaggio che sembra infinito, tra ragazzi un po’ andati e “importunatori seriali”. Succede spesso. Inizi a correre, sui tuoi tacchi, con tutta la forza che puoi. Corri, chiedendoti perché. Forse non sei in una bella zona, o in una zona frequentata: ti guardi attorno - via Roma - buio e desolazione. Forse ti stai allarmando inutilmente, forse esageri. Rallenti un attimo, si avvicina un uomo sulla cinquantina con fare molesto chiedendoti l’orario, e ricomincia la corsa. Forse l’orario è quello che è, la gente è un po’ andata.

E' anche normale, no? Forse sei solo una donna. Non voglio avere la pretesa che in una città come Palermo una ragazza possa uscire da sola senza incorrere in pericoli e morire di paura. Non voglio pretendere che la mentalità cambi e che i genitori continueranno a farci uscire da sole, perché evidentemente il pericolo esiste. Ma con le luci accese e la polizia che gira, via Roma di notte fa un po' meno paura.