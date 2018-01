Portici trasformati in dormitoio per clochard: "Palermo Capitale del degrado"

Abito in via Sciuti, precisamente in largo Giuseppe Parini 18. Il portone del mio palazzo si trova all'interno del grande portico posto all'incrocio con le vie Rapisardi, Sciuti e Nunzio Morello. La situazione è diventata insostenibile a causa della presenza di diversi clochard, che vi dormono di notte e vi stazionano di giorno, facendo propri le rientranze delle vetrine dei negozi sfitti, mostrando di ritenere che quel posto gli spetti, a discapito dell'igiene e del rispetto di minime regole di civiltà. Il portico è diventato un dormitoio e inaccettabile vespasiano al tempo stesso.

I colombi e credo anche i ratti, vi circolano liberamente. E loro, i clochard, ci sorridono beffardamente. Altro che tristezza! Noi residenti abbiamo chiamato le forze dell'ordine e la polizia municipale per segnalare tale situazione di insopportabile degrado, umano e igienico, ricevendo solo risposte perplesse e non risolutive. In una città che vanta il titolo di "capitale della cultura", rimane da chiedersi se la carenza di igiene e - cosa più grave - il disinteresse delle autorità politiche e sociali locali, possa definirsi un accettabile esempio di cultura! Vi prego vivamente di dare giusta risonanza a tale situazione.