Palermo-Agrigento, carcasse di cani in strada da più di due mesi

Riceviamo e pubblichiamo

Scriviamo per denunciare la non curanza, l’indifferenza e la negligenza del Comune di Villabate e di Misilmeri in merito ad una situazione insostenibile che va avanti da quasi due mesi e che mina gravemente la dignità umana e degli animali. Ci riferiamo alle innumerevoli segnalazioni riguardo alle carcasse di due cani in evidente stato di decomposizione lungo lo scorrimento veloce 121 direzione Agrigento. Inizialmente, in data 18 dicembre, abbiamo contattato i carabinieri, che ci suggeriscono di chiamare la polizia municipale. Chiamiamo cosi la polizia municipale di Villabate che ci dirotta verso la municipale di Misilmeri, asserendo che quel tratto di strada (poco prima dell’uscita per Portella di Mare, frazione di Misilmeri) non è di loro competenza.

Chiamiamo quindi la municipale di Misilmeri che ci ringrazia per la segnalazione promettendoci di provvedere. Il giorno dopo ci accorgiamo che i cani sono ancora lì, quindi richiamiamo la municipale che fa la stessa promessa del giorno prima. Sono passati giorni, i cani sono rimasti lì e nonostante i nostri vari richiami, nulla si è mosso. Abbiamo contattato due volte a distanza di qualche giorno il sindaco di Misilmeri Rosalia Stadarrelli e ci comunica che a causa delle ferie natalizie non avevano potuto provvedere nella rimozione degli animali morti, e che aveva mandato la segnalazione all’Anas, affermando che forse quel tratto di strada era di competenza del comune di Villabate (che precedentemente aveva indicato che quel tratto apparteneva al comune di Misilmeri).

Il 10 gennaio decidiamo di chiamare il numero verde dell’Anas che inviano la segnalazione all’Anas del territorio e dopo pochi giorni questi posizionano un cono segnaletico vicino al cane più evidente. Abbiamo richiamato l’Anas di Palermo e ci spiegano che non potevano fare altro, e che a quel punto doveva intervenire per la rimozione dei cani il comune di competenza, ossia Villabate (concetto finalmente chiarito una volta e per tutte). Siamo al 21 gennaio e i cani sono ancora lì in evidente rigor mortis. Oggi scopriamo attraverso il gruppo facebook “cani e gatti smarriti a Palermo” che nello stesso scorrimento veloce, nel tratto tra Bolognetta e Villabate, sono stati avvistati altre cinque carcasse di cane. Ci rivolgiamo a voi, sperando che questa segnalazione non venga ignorata cosi come ha fatto il comune di Villabate e il comune di Misilmeri. Confidiamo nella vostra serietà per le questioni inerenti alla Regione Sicilia e a Palermo, nominata da poco “Capitale della Cultura 2018”. Da Stefania, Delia e quei sette canuzzi. Alleghiamo le foto di due dei cani.

Stefania Mandalà e Delia Affronti