Palazzo Sant'Isidoro, un telo per coprire i rifiuti: "Occhio non vede, cuore non duole"

Palazzo Sant'Isidoro, tra la via omonima e la via del Celso. "Nei giorni scorsi, a chi di competenza, abbiamo comunicato la presenza di numerose lattine di cibo per gatti e spazzatura varia che insozzavano resti di antiche costruzioni che si intravedono dal piano stradale dell'antico palazzo - denuncia Giovanni Moncada, dell'Associazione Comitati Civici Palermo -. Oggi la bella sorpresa: qualcuno ha pensato bene di 'stendere un velo pietoso' per evitare di turbare la sensibilità dei passanti più attenti. Ecco un prima e dopo veramente esilarante. Come dice il proverbio 'occhio non vede, cuore non duole'".