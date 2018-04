Pagliarelli, comitato Civico ottiene i percorsi pedonali con dissuasori di sosta

Dopo oltre quattro anni, installati finalmente i dissuasori di sosta richiesti per la sicurezza dei pedoni. Da oggi, grazie all'azione del Comitato Civico, il Quartiere Pagliarelli è un po' piú sicuro per i pedoni. Sono in corso di installazione, infatti, i paletti dissuasori di sosta lungo alcuni tratti della via Altofonte dove giá da 18 mesi vigeva un'ordinanza istitutiva di percorso pedonale che nessuno rispettava. Ci sono voluti oltre quattro anni dalla nostra prima richiesta affinchè si vedesse realizzato un diritto, un percorso pedonale sicuro, con modalitá che a noi risultavano logiche e lampanti sin dal 2013. Abbiamo dovuto lottare contro varie forze avverse, spot elettorali, disinteresse e distrazioni, incapacitá di interpretare la realtá e le reali esigenze degli abitanti, ma oggi siamo soddisfatti e siamo piú speranzosi che le istituzioni si aprano sempre di piú alla partecipazione e alla progettualità dei cittadini, nell'interesse comune di una cittá e di una periferia realmente vivibili e civili.