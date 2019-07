Legalità, sulla pagina Facebook "Falcone e Borsellino" la voce di chi dice "no" alla mafia

Aperta da ormai quattro anni la pagina Facebook "Borsellino e Falcone" - che affronta argomenti come politica, sostenibilità del territorio e lotta alla madia - è cresciuta e ha anche canale radio e uno spazio con appuntamenti settimanali per discutere temi di attualità e dare voce a tutte quelle persone che hanno paura di denunciare le violenze e i maltrattamenti. La pagina sta per diventare anche un sito internet con giochi didattici, storie di vittime di mafia, e uno spazio per chi è alla ricerca di verità e giustizia.