Donato un sorriso ai bambini del di Cristina. Coppia di giovani hanno realizzato e distribuito calze della befana a tutti i piccoli pazienti dell'ospedale. Splendida iniziativa per dare un sorriso in questi giorni di festa a chi non può passarle a casa. Domenico e Domenica l'hanno portata avanti con la collaborazione delle sorelle e del suocero, che ha fornito le calze da riempire.

