"Mio figlio, salvato dalla bravura dei medici del 118 e dell'ospedale Cervello"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma ai medici e al personale dell'ospedale Cervello e al 118.

"Vorrei esprimere pubblicamente un caloroso ringraziamento al personale medico e paramedico del reparto di Emodinamica e Cardiologia dell'ospedale Cervello di Palermo. In particolare al dottor Pietro Pieri che, intervenendo con professionalità, bravura e tempestività ha salvato la vita di mio figlio colto da un infarto della aorta. Un riconoscimento va ai componenti del 118, che in pochissimi minuti hanno raggiunto la nostra abitazione, alla dottoressa Alongi che constatata la gravità del caso è riuscita a coordinare in pochissimo tempo l'invio telematico alla 'rete dell'infarto' dell'elettrocardiogramma e preparare mio figlio all'intervento che lì a poco lo avrebbe salvato".

Grazie di cuore, mamma Marinella.