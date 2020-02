"Ingiusto fare pagare il parcheggio ai pazienti dei Pronto soccorso"

La notte scorsa mio marito e io siamo andati al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. Era un'urgenza: marito non riusciva a respirare e aveva un forte dolore al petto. Per fortuna tutto si è risolto ma all'uscita del pronto soccorso hanno preteso il pagamento di tre euro. Non è per il denaro ma credo sia già un abuso pagare il parcheggio di una struttura pubblica figuriamoci per il pronto soccorso. Se non avessi avuto il denaro? Cosa avrebbero fatto?