"Orlando ultimo in classifica? Seppellito dalla sporcizia"

Peccato perchè questa attuale sindacatura poteva concludersi con un bilancio positivo, invece, nonostante le tante cose buone realizzate da Orlando, ciò per cui sarà ricordato è il fallimento nella gestione dei rifiuti e pulizia della città. Di questo passo lascerà una città sporca, in mano a molti incivili palermitani che grazie alla leggerezza dell'amministrazione comunale hanno avuto la meglio. Il problema non si risolve elevando qualche sporadica e appariscente contravvenzione... Ma si sà il pugno duro a molti, amministratori, non piace, non porta voti. E la città, soprattutto nelle periferie, è praticamente una fogna! I molti turisti che la visitano ne rimangono entusiasti ma si stupiscono di tanta sporcizia, per non parlare degli ingombranti gettati senza nessun ritegno. Non ci si deve stupire se Orlando compare ultimo nella classifica dei sindaci graditi. Nell'immagginario collettivo, una città sporca è una città malgovernata. Ci stupisca il Sindaco (è ancora in tempo) e consegni al suo successore una città più pulita.