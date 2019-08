Buongiorno sono anni che segnalo l'assoluta mancanza di ordine pubblico a Sferracavallo. Sono anni che si evidenziano problematiche relative a traffico, posteggio selvatico si proprio selvatico, vandalismo e rifiuti in ogni dove. Non mi si dica che l'intervento di una mattina in pochi metri quadri è stata la panacea di tutti i mali perché non è cosi.

Ma il culmine è stato toccato ieri in poche ore. Un aggressione da parte di un extracomunitario bivaccante all' interno della stazione metrò nei confronti di un gruppo di turisti. Il top è stata l'asportazione delle statue dei Santi Cosma e Damiano da un cappella votiva storica della borgata. Credo che il fondo sia stato toccato, cosa dobbiamo aspettarci ancora?Grazie per l'ospitalità