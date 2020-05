Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buonasera, questo video in allegato è stato realizzato dagli alunni della classe III sezione A e coordinati dalla Professoressa Loredana Citarrella dell'Istituto Comprensivo "Biagio Siciliano" di Capaci per rendere omaggio al Giudice Falcone, alla moglie e agli uomini della sua scorta, in occasione del XXVIII anniversario della tragica scomparsa.

Costanzo Erario