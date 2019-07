Via Sacco e Vanzetti (Sperone) tra mobili abbandonati e rifiuti, e chi più ne ha più ne metta. Il Comune ci sta sotterrando nei rifiuti. Moltissimi giorni che non si vede la Rap in giro per Palermo. A farlo presente moltissimi cittadini, ma il sindaco dov'è? Non vede forse questo degrado e oscenità che regna a Palermo? Intanto qualche cassonetto già è andato in fiamme. Da cittadino palermitano mi vergogno di questo.