Nuove idee per il Foro Italico: "Campi di calcio, pallavolo e skateboard al posto dell'immenso prato vuoto"

A distanza di circa vent’anni dalla sua apertura al pubblico, alcuni palermitani sostengono l’idea di un nuovo progetto di rinnovamento per il Foro Italico, che dal 2012, da quando sono fallite alcune società che svolgevano regolare servizio di pulizia, potatura e cura del prato, si presenta in uno stato di semi abbandono. Si vedono, negli ultimi tempi, alcune persone che piantano degli alberi di varia specie nell’immenso prato verde un po’ troppo vuoto.

La proposta è quella di riempire questo vuoto creando dei punti di svago per i ragazzi, come ad esempio creare dei campetti da calcio, pallavolo, tennis o basket, fatti con pavimentazione in cemento, oppure realizzare un campo per qualsiasi sport con palla e un campo da usare per lo skateboard, come quello che si trova di fronte al Tribunale.

A questa proposta si aggiunge il ripristino dei birilli di Nino Parrucca, del sentiero che porta dritto fino al mare, con alcune decorazioni, e dell’impianto di illuminazione in tutti i sentieri. Ricordiamo che il Foro Italico, se si applicassero le idee precedenti, potrebbe diventare un bellissimo parco, molto accogliente e pieno di svago, solo che nelle condizioni in cui versa attualmente sta perdendo molta affluenza.

Ci sono troppi spazi vuoti, tutti tendono a dimenticare questo spazio per dirigersi direttamente al mare perché tutte le persone che vengono dicono che “tanto non c’è nulla da fare perché non c’è nulla”. Molti cittadini poi segnalano che manca l’illuminazione dei sentieri, e dell’intero complesso, che si presenta al buio da molto tempo, eccetto “forse” l’area adiacente al mare dove sono presenti le panche di Nino Parrucca.

Giuliano Merlo, 12 gennaio 2019