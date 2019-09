Noce, in via Crociferi catasta di rifiuti davanti a una scuola

Siamo alla Noce, in via Crociferi angolo via Di Martino proprio davanti all'istituto Peppino impastato: ieri sera hanno lasciato pure i sacchetti oltre agli ingombranti che stanno invadendo tutta la sede stradale.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Ninni Spallino