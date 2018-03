Noce: "Via Intorcetta o via delle buche? Questo è il dilemma"

Via Prospero Intorcetta o via delle buche? Questo è il dilemma, da anni questa strada sembra abbandonata a se stessa, finora non si è fatto altro che rattoppare le buche e dopo pochi giorni la situazione è sempre tornata pietosa, nella via che si trova a pochi passi da via Noce vi è ubicato un asilo nido e proprio sul marciapiede che versa all’entrata dell’istituto Anniverdi Montessori vi è una buca di notevole grandezza che potrebbe recare nocumento ai passanti ed a chi si appresta ad entrare nella struttura per i bimbi.