Noce, rifiuti in strada in via Falcando

Da tempo in via Ugo Falcando, alla Noce, così come in via Felice Bisazza e via Serradifalco hanno tolto diversi contenitori in zona, senza però provvedere ai contenitori per la differenziata. Sono venuti a pulire circa due settimane fa, ma come potete ben vedere lo spettacolo si ripete.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Andrea Palummeri