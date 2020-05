Negozi aperti la domenica? Cresce il coro dei "No": "Vogliamo riposare"

Io, e parlo anche a nome della maggior parte dei piccoli commercianti, mi sento di essere come sempre abbandonato dalle istituzioni,. Dire "apertura facoltativa" la domenica é come dire "me ne lavo le mani".

Siamo stanchi di dover lavorare 7 gg su 7 per 18 ore al giorno, abbiamo bisogno di stare con le nostre famiglie. Si è accertato nella "fase 1"che la gente riesce a fare a meno della domenica per fare la spesa. Andiamo incontro all'estate, il lavoro diminuisce il finesettimana notevolmente, costringendoci a stare aperti la domenica inutilmente. A nome di panettieri, carnezzerie, fruttivendoli, salumiere e relativi collaboratori, almeno fino a settembre, caro presidente Musumeci, sindaco Orlando, dateci le domeniche obbligatoriamente libere. Grazie anche da parte dei nostri figli e nipoti.