Cronaca, rubriche e idee tra le bancarelle del mercato, nasce RadioCapo.net

Allo storico mercato del Capo nasce RadioCapo.net su iniziativa dell’associazione Libera Rappresentanza. Tra il tripudio di colori, suoni e odori della variegata mercanzia in vendita, tra frutta, ortaggi, verdure, carne e pesce. I suoni delle "abbanniate" degli ambulanti, gli odori sprigionati all’interno del mercato dai piatti tipici di strada, tra il degrado di alcuni edifici, in via Cappuccinelle 51, all’interno di un ex deposito merci, sorge la web radio sociale, amatoriale e senza scopo di lucro Radio Capo.net, sulla spinta di un gruppo di cittadini che sognano il riscatto dello storico mercato di Palermo è non solo.

"Lo scopo principale del nostro progetto sociale - dichiarano i componenti dello staff attraverso il portavoce Girolamo Foti, presidente di Libera Rappresentanza - è quello di descrivere la trasformazione culturale, etica ed urbana del quartiere, attraverso il racconto del passato e del presente, guardando con ottimismo al futuro". "Le nostre rubriche - prosegue il direttore organizzativo Francesco Damasco - si occuperanno di ambiente, cucina di strada, cultura e medicina. Racconteranno le storie dei vicoli, le tradizioni, le credenze religiose, i misteri delle leggende palermitane, la vita quotidiana dei cittadini, trasmetteremo la santa messa ogni domenica in diretta”.

RadioCapo.net trasmetterà le proprie rubriche nei social network, attraverso il proprio canale nella piattaforma di Spreaker, su Facebook, Twitter, Youtube, si posteranno le foto direttamente su Instagram, gli ascoltatori potranno interagire direttamente con i bravi ragazzi di RadioCapo.net su WhatsApp utilizzando il numero +393385651321. Hanno aderito al progetto il geologo Vito Brunetto, già consigliere comunale di Palermo e attualmente impegnato nel sociale, Salvatore Lavardera (detto "pesciolino"), già consigliere comunale all’epoca della primavera di Palermo, Mohamed Mathalouti, Stefan Nicolae e Rosolino Romeo nel ruolo di esperti informatici.

"Noi di libera rappresentanza e di RadioCapo.Net - conclude il portavoce Girolamo Foti - stiamo inventando un nuovo stile di fare associazionismo, senza chiedere soldi pubblici. Non saremo la ruota di scorta per nessun soggetto politico, andiamo avanti con le piccole donazioni di coloro che intendono sostenere il nostro progetto". La presentazione ufficiale della Web Radio, che si può ascoltare anche sul sito www.radiocapo.net, avverrà il prossimo sabato 3 marzo, alle 18,30, in via Cappuccinelle 51.