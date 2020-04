Musica, i palermitani Giorgio Biondo e Mormix & Clark online con "Mille parole"

L'emergenza sanitaria per il Coronavirus non ferma arte e creatività. E' online il singolo "Mille Parole" del palermitano Giorgio Biondo feat. Giunta. La musica è dei dj e producer palermitani Mormix & Clark, all'anagrafe Giuliano Mormino e Alessandro Caruso, che hanno fimato tra gli altri i brani "Crash The Party" e "Blue Jeans".