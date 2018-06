Il duo palermitano Mormix & Clark torna con il nuovo singolo "Crash The Party"

Hanno fatto ballare tutta l'Italia con "Batti le mani schiocca le dita", adesso i dj e producer palermitani Giuliano Mormino e Alessandro Caruso ovvero Mormix & Clark tornano con il nuovo singolo "Crash The Party".

Il brano, cover dello storico videogioco Crash Bandicoot Warped uscito nel 1998, è accompagnato da un videoclip girato a Milano che è stato scritto ideato e girato da Roberto Ricotta, giovane videomaker palermitano che ha già lavorato per gli eventi più importanti in Sicilia (Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Hardwell). Singolo e video usciranno domani e sarà possibile scaricare la traccia gratuitamente, oppure ascoltarla in streaming su Spotify ed Apple Music.

"Abbiamo lavorato per tre anni a questo progetto - spiegano Mormix & Clark - . Abbiamo provato in questi anni vari arrangiamenti prima di giungere alla versione finale, una fusione di Edm (Electronic dance music) e funky".

