Musica fino all'alba in via Candelai: "Anche questa è mafia"

Solo adesso capisco che vuole dire essere abbandondato dalle istituzioni e da chi dovrebbe venire incontro al cittadino nelle semplici cose; Fatta la premessa è giusto scendere nel particolare abito in una delle via limitrofe dei Via dei candelai, non mi spiego ancora tutt'ora come sia possibile che l'intera Via sia "in mano" ad uno 2 locali dove sparano musica a livelli assurdi sino alle 5 del mattino dal giovedi(talvolta anche prima)fino alla domenica,togliendo ogni sorta di tranquillita' neanche la possibilita' di parlare a tavola o nel divano con la famiglia tanto è alta la musica, eppura la normativa è chiara musica fino alle h24 week end l'1 i livelli dei decibel non devono distrurbare, ma qui a palermo citta' delle contraddizioni avviene esattamente l'opposto, eppure che succede chiamo la polizia , carabieri e la municipale ma nulla accade, non un intervento non un passaggio il nulla... qualsiasi persona a questo punto penserebbe che qualcosa non funziona , che c'e' qualche "interesse superiore" o qualche "beneficio sottobanco" che schiaccia i diritti dei normali cittadini... Mi piacerebbe avere delle risposte perche' se vi chiama un cittadino per un serio problema non rispondete? Perche' lasciate sparare la musica ad livelli? Perche' siete in totale scacco delle soverchieri di un paio di locali fuorilegge? Vi siete arrsi oppure c'e' qualche beneficio leggittimo da pensare?