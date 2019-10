Garage&Arte in via Notarbartolo

Se per caso, come me, vi trovaste nella necessità di cercare un parcheggio in via Notarbartolo, ecco che vi potreste ritrovare in un garage dove, sui muri, è presente un’arte figurativa, piena di colori, diretta ed energetica, che comunica un linguaggio comprensibile, in cui gli elementi rappresentati sono riconoscibili a tutti. Sono i “murales”, la pittura realizzata sulle pareti di ambienti pubblici, ideata in Messico negli anni Venti del Novecento, con la funzione di comunicare idee politiche e sociali al popolo.

Così, alla zona del lavaggio, è accostata un’auto che fa “splash” su un’onda di schiuma e tra una colonna a l’altra appaiono figure di persone che parlano tra loro, ed ancora auto stese come panni al sole, tenute con una pinza da bucato, esempio di un linguaggio vicino all’espressionismo, con cromie molto forti. Gli oblò specchio diventano occhiali su un volto di un uomo affrescato che vi accoglie con l’aria di chi sa già dove dovete posteggiare la vostra auto. Credo che sia l’unico garage ad offrirvi, oltre che il posto auto, anche la rappresentazione di dipinti murali realizzati da Beny Vitale in arte Trebel, dal contenuto ironico e surreale. Perché, come diceva Joan Miró, “sono le cose più semplici a darmi delle idee”.

Sonja Ferreri