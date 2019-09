Monte di Pietà: "Urla infernali tutte le sere e centinaia di bottiglie di vetro rotte per terra"

MOVIDA SELVAGGIA in piazza del Monte di Pietà (ebbene sì nel cuore del centro storico). Ormai da un anno siamo abbandonati a noi stessi, onde di ragazzi si riversano in questa piazza dalle 20 alle prime ore dell’alba, non più i soli weekend ma tutti i giorni, lasciando come da foto una situazione devastante: centinaia di bottiglie di vetro rotte in tutta la piazza, cassonetti rivoltati a terra, escrementi umani e rigurgiti davanti i nostri portoni abbondano la mattina al nostro risveglio. Il “minor” disturbo è la musica assordante e le urla infernali che ahimè dobbiamo ascoltare tutte le notti fino alle 5 del mattino, per non parlare delle continue risse che avvengono. Purtroppo ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni comunali ma confidiamo nel vostro attento senso civico che sempre vi contraddistingue.