Motocross spericolato lungo il ponte di via Notarbartolo

Due giovanissimi motocrossisti con tanto di caschi multicolor, ogni giorno (spesso intorno alle 14:00) lungo il ponte di via Notarbartolo fanno prodezze tra le automobili smarmittando, zigzagando spericolatamente tra motoveicoli e i pedoni che si trovano sulla strada, in prossimità di attraversare lungo le strisce pedonali. Fino ad oggi, 28 ottobre 2018, intorno alle 14:00, ho dovuto correre mentre attraversavo per evitare che mi venissero addosso sulle strisce pedonali.

Le due motocross zigzagavano tra le automobili facendosi strada con pericolose accelerazioni volendo a tutti i costi sorpassare le automobili lungo tutto il ponte, tentando prima a destra e poi a sinistra e viceversa, scarburando e provocando ancora assordanti e insopportabili smarmittamenti per farsi strada, e questo proprio sul ponte di via Notarbartolo, in direzione di via Leonardo da Vinci. La cosa si ripete quasi quotidianamente intorno alle 14 e poi occasionalmente intorno alle 7:55 e alle 17.00. Dobbiamo aspettare che ci esca il morto in strada perchè le Forze dell'Ordine preposte facciano qualcosa? O dobbiamo aspettare che qualche automobilista (lo sono anch'io) di buona volontà si sacrifichi sterzando di colpo e buttandoli fuori strada sul marciapiede del ponte?