La morte dell'ex sindaco Lo Vasco, la figlia: "Lascia immensa eredità morale e affettiva"

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo che Rossella Lo Vasco traccia del padre Domenico, meglio conosciuto come Mimmo, ex sindaco di Palermo morto il 18 aprile scorso. E' stato l’ultimo sindaco democristiano della città e ha avuto il compito di guidare il capoluogo negli anni più caldi e bui, quelli delle stragi di mafia. Oggi Lo Vasco avrebbe compiuto gli anni e la figlia apre l'album dei ricordi per salutarlo ancora una volta.

"Dolce papà, oggi 20 aprile 2020, sarebbe stato il tuo compleanno. Te ne sei andato tre giorni prima di poter soffiare ancora una volta sulle candeline. Portavi così bene i tuoi anni ed eri sempre un bel giovanotto sorridente e dinamico. Oggi per la prima volta nella mia vita non potrò chiamarti per farti gli auguri, non potrò sentire la tua voce, non potrò stringerti fra le mie braccia, non potrò fare la foto ricordo come da tradizione e non trovo le parole per poter descrivere il mio profondo dolore. Ora sei nato a nuova vita, oggi festeggi la tua nascita nel regno dei cieli, sarai finalmente in pace con gli angeli e vicino ai tuoi genitori e fratelli che ti hanno preceduto. Sappi che mi hai lasciato un'immensa eredità morale, intellettuale ed affettiva che ha un valore inestimabile ai miei occhi e che conta molto di più di quella materiale. Sono fiera ed orgogliosa di essere la tua bambina, fiera ed orgogliosa di avere un papà come te. Questo giorno ti appartiene e ti apparterrà per sempre, sono e sarò qui per te perché oggi tu sei il mio re! Tanti auguri mio dolce e caro papà, Buon Compleanno di tutto cuore. La tua bambina Rossella"