Monreale: vigilia di Ferragosto tra rifiuti e posteggio selvaggio

Nelle foto da me scattate la mattina del 15 agosto, quella relativa ai rifiuti abbandonati in Via Antonio Veneziano al "ferro" e quella relativa al posteggio selvaggio nella zona di Piazza Matteotti, si evince il totale abbandono che impera a Monreale dove, non appena la Polizia Municipale guidata dal dott. Luigi Marulli, cessa, intorno alle 19.30, il servizio, quasi sempre svolto tra le Piazze Guglielmo II e Vittorio Emanuele, scoppia il caos, tanto che le fioriere che delimitano la carreggiata vengono spostate dagli automobilisti, compresi quelli che salgono da Palermo e che ben sanno che, al calar della sera, non ci sono Vigili e nemmeno carro attrezzi, tanto che tutto il centro storico della Cittadina un tempo normanna, si trasforma in un enorme parcheggio a cielo aperto, sorte dalla quale non si sottrae incredibilmente, nemmeno il Duomo, tanto che auto e scooter, trovano sicuro alloggio, sin davanti l'ingresso principale. I rifiuti poi non mancano mai e, nonostante le nostre segnalazioni e le promesse, al momento disattese, del Sindaco Alberto Arcidiacono, sempre nella più volte evidenziata Via Antonio Veneziano e precisamente al "ferro", oltre che all'angolo con Salita Cavallaro, i sacchetti, con all'interno ogni genere di schifezze, qualche materasso ed alcuni vecchi mobili con annessi suppellettili in disuso, nonostante sia attiva la raccolta differenziata porta a porta, vengono indiscriminatamente ed impunemente abbandonati. Eppure, ci teniamo a sottolinearlo ancora una volta, nelle zone indicate, non mancano le attività commerciali munite di videosorveglianza, alle quali, a nostro umile avviso, il Sindaco, la Polizia Municipale e volendo anche gli stessi Carabinieri, potrebbero far ricorso, trovando, sempre a nostro avviso, giusto supporto. Va comunque, per dovere di cronaca, sottolineato che, nonostante il giorno festivo, anche a ferragosto, i Lavoratori dell'Azienda "Mirto", titolare dell'appalto per il ritiro dei rifiuti, hanno compiuto il loro compito, raccogliendo tutto nell'area monumentale e centrale della Città, affinchè questa, almeno per qualche ora, prima che gli stessi Monrealesi la sporchino, non si presenti in pessimo stato, agli occhi ed ai teleobiettivi dei turisti.