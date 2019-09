Monreale, in via Veneziano un'altra domenica tra i rifiuti

Oramai non conto più le segnalazioni inviate a PalermoToday riguardanti il degrado di via Antonio Veneziano, a Monreale. Anche questa domenica mattina, alle 8,30, il solito cumulo di rifiuti di ogni tipologia, faceva ignobile mostra di se. Segnalo giornalmente anche alla polizia municipale ma, nonostante le richieste di collaborazione inoltrate ai cittadini, non accade nulla e non si vede un vigile. Si rivelano dunque non mantenute le promesse d'interventi di uomini della polizia municipale in abiti civili.