Monreale, via Antonio Veneziano sempre nel degrado

Torno, ancora una volta, grazie anche al supporto visivo dell'ennesima foto da me scattata, a segnalare la situazione di assoluto degrado della centrale Via Antonio Veneziano e precisamente nel luogo denominato "al ferro". A nulla valgono le segnalazioni, i ripetuti articoli a mia firma e le tante foto girate, in passato al sindaco Pietro Capizzi e oggi al neo eletto Alberto Arcidiacono. A nulla, lo sottolineo assumendomene le responsabilità, valgono le segnalazioni fotografiche inviate alla polizia municipale e all'assessore al ramo. Mentre a Palermo, su ordine diretto del sindaco Leoluca Orlando, è sceso in campo il vicesindaco Fabio Giambrone in prima persona al fine di bloccare e sanzionare i trasgerssori con l'aiuto del comandante della municipale, a Monreale nonostante i timidi segnali dei giorni scorsi i risultati tangibili tardano. In quei pochi cittadini che sentono impellente il problema, anche perchè questo grava sulla tassa sui rifiuti di tutti, lo scoramento è galoppante.