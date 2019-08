Monreale, da quattro giorni in via Veneziano un materasso abbandonato

A nulla sembrano servire le segnalazioni inoltrate all'amministrazione comunale e al responsabile dell'azienda preposta al ritiro dei rifiuti e così, il vecchio e lurido materasso è in "bella" mostra nella centralissima via Antonio Veneziano, a Monreale. Siamo a non più di 200 metri dal Duomo e dalle tante adorate e, durante il giorno controllate dalla polizia municipale, piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II.