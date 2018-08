Monreale, a via Antonio Veneziano il primato della sporcizia

Ormai da anni, attraverso le mie foto simpaticamente pubblicate da Palermotoday che ringrazio per l'ospitalità, conduco una personale, solitaria e a volte pericolosa battaglia, vista qualche velata minaccia e qualche invito a farmi i "fatti miei" che mi giungono e che io non temo assolutamente, contro i tanti incivili e sporcaccioni, cittadini di Monreale. L'amministrazione comunale, dal suo canto, sempre attenta ieri, così come oggi, alla pulizia della zona intorno al Duomo che, comunque sia, come gran parte della Città, è purtroppo infestata da ratti di fogna, non presta la medesima attenzione alle altre zone limitrofe ed alle arterie di grande transito, quale, ad esempio la via Antonio Veneziano. Ci sono sulla citata via, due punti in particolare: il meglio noto ai monrealesi "ferro" e la salita Valenza, diventati ormai ricettacolo di rifiuti di ogni grado e specie che proprio gli "affezionati" del sudiciume non vogliono mollare. Il comando di polizia municipale, guidato dal comandante Luigi Marulli, unitamente all'assessore al ramo Domenico Gelsomino, al vice Giuseppe Cangemi e il sindaco Pietro Capizzi, promettono interventi, minacciano l'uso delle telecamere e delle sanzioni amministrative ma, in verità, almeno per il momento, nei luoghi da me indicati, non si è visto nemmeno l'ombra di un controllo.