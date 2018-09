Monreale, degrado su degrado

Sembra inutile qualsiasi protesta, qualsiasi lettera protocollata inviata al sindaco Pietro Capizzi, qualsiasi segnalazione inviata alla polizia municipale di Monreale: il degrado progressivo, inarrestabile e le continue trasgressioni, non sanzionate, perpetrate contro l'ordinanza sulla raccolta differenziata, sono all'ordine del giorno e così, la via Antonio Veneziano, zona di grande snodo sita a pochi passi dal famoso Duomo, si appresta, dopo una intera estate vissuta tra blatte e topi di fogna, a vivere anche un triste autunno, all'ombra, si fa per dire, dei rifiuti ammonticchiati e raccolti, mediamente, ogni cinque giorni.