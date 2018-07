Monreale sull'orlo dell'emergenza sanitaria

Dalla ben e ormai tristemente nota, Via Antonio Veneziano, arteria importante di Monreale, dalla quale abbiamo fatto già pervenire altre foto, invio l'ennesima, scattata alle 21.30 del 26 luglio 2018, a conferma di quanto sta incredibilmente avvenendo nella Città un tempo normanna, nell'assoluto immobllismo dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Pietro Capizzi e con il mancato monitoraggio da parte delle Forze dell'Ordine ed in particolare dalla Polizia Municipale guidata dall'Ass. Domenico Gelsomino e comandata dal dott. Luigi Marulli. Ovviamente non è la sola Via Veneziano a soffrire della situazione dovuta all'abbandono dei rifiuti, ma bensì tutto il centro storico ad eccezion fatta per le Piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II, costantemente vigilate e monitorate, in modo da fornire ai Turisti che si approcciano al Duomo, la parvenza di una Città-modello.