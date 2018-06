Monreale, salita Caputo nel degrado: protestano i residenti

Salita Caputo emarginata e nel degrado totale. Il Movimento civico "Occupiamoci di Monreale" lancia un accorato appello per e con i cittadini residenti all'Amministrazione affinché provveda alla pulizia delle aree di pertinenza comunale. Benedetto Madonia, portavoce del Movimento civico "Occupiamoci di Monreale", dichiara: "Lo stato di abbandono di molte strade, aree, intere zone e quartieri di Monreale, nonché la scarsa attenzione al luogo che si abita troppo spesso è collegata all'indifferenza di chi amministra. In questo caso i cittadini supportati dal Movimento si sentono in qualche modo uniti e considerati".

"Dalle foto - continua Madonia - si evince la presenza di rifiuti, sterpaglie che accompagnano questo biglietto da visita alle spalle della Chiesa del SS. Salvatore o della Collegiata. Alle falde del Monte Caputo, tra storia e arte, si può ammirare il meraviglioso Santuario e una parte dell’imponente complesso architettonico del Duomo col suo annesso chiostro benedettino. A quanti percorrono la gradinata fino a monte osservano basiti questo scenario apocalittico dominato da erbacce, rifiuti, e scheletri di ferro arrugginito. Chiediamo - conclude - che si provveda quanto prima al fine di provvedere alla dovuta pulizia dell'area cittadina comunale, anche per scongiurare un potenziale rischio incendio che provocherebbe danni non indifferenti alle abitazioni vicine".