Monreale, ancora rifiuti abbandonati in via Veneziano: "E il Comune non interviene"

Benchè decine e decine di volte abbia segnato il problema a PalermoToday e benchè le stesse segnalazioni siano state da me inviate al sindaco Alberto Arcidiacono e al comandante della polizia municipale Luigi Marulli, da parte del Comune non è stata presa nessuna contromisura per d'individuare e sanzionare le ben note persone che conferiscono rifiuti, sempre nello stesso punto, il così denominato "ferro" di via Antonio Veneziano.

Ho personalmente assistito a continue liti tra i commercianti della zona ed i maleducati che gettano i rifiuti per strada, proprio davanti ai loro esercizi commerciali, alcuni dei quali muniti di telecamere ma, nonostante i fatti ben circostanziati e descritti, la situazione non muta e nessun intervento viene effettuato.