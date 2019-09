Monreale, la Casa delle Culture si sveglia tra i rifiuti

Le tre foto in oggetto mi sono state recapitate questa mattina da un cittadino di Monreale che desidera restare, al contrario del sottoscritto, anonimo: mostrano il degrado e l'incredibile cumulo di rifiuto, abbandonato nottetempo dalla solita presunta mano ignota. Siamo in via Sant'Anna, una stradina alle spalle della centralissima via Novelli. Le foto ritraggono il portone retrostante del complesso Santa Caterina, sede, per volere dell'amministrazione comunale, della "Casa delle Culture" e dell'Archivio storico fondato e curato, sino alla sua scomparsa, dal compianto Giuseppe Schirò. Quella dell'abbandono dei rifiuti nel centro storico di Monreale, è ormai una atavica ed inestirpabile piaga che prolifera indisturbata, vuoi sicuramente per l'ignoranza di gran parte dei residenti e vuoi anche, per la mancanza di telecamere di vigilanza, sempre promesse e mai installate.