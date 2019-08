Monreale: pericoli seri dagli scooter elettrici

Nella foto da me scattata la sera del 24 scorso, mentre il traffico era chiuso con tanto di transenne ed il Sindaco Alberto Arcidiacono seduto con i suoi famigliari al tavolo di un locale di Piazza Matteotti, in attesa che iniziasse il simpatico e gradevole revival dedicato alla memoria di Pino Daniele, due giovani, dopo aver sposato le sopra citate transenne, s'introducevano nell'area interdetta al traffico veicolare. I due venivano prontamente bloccati da due Vigilessa ma, con mio grande stupore, nonostante fossero, appunto in due in sella al piccolo scooter elettrico, cosa vietata dalla legge e nonostante il mezzo non fosse di quelli ritenuti conformi al codice della strada, non venivano nemmeno identificati ma solo redarguiti e subito dopo lasciati andar via. Molte sono le lamentele dei Cittadini che si vedono sfrecciare, da tutte le parti ed a velocità sostenuta, spesso anche all'interno delle poche isole pedonali esistenti in Città, da questi mezzi, condotti con sprezzo del pericolo e con assoluto sprezzo per i danni fisici che potrebbero provocare a se stessi ed ai pedoni. Viene naturale porsi una domanda: quando la Polizia Municipale comandata dal dott. Luigi Marulli, si deciderà a metter mano, parallelamente alla lotta ai rifiuti abbandonati in pieno centro storico, anche a questa situazione che sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più ingestibile e che è oramai una vera emergenza cittadina?