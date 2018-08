Monreale, in via Veneziano manutenzione alla condotta idrica tra i rifiuti

Nemmeno durante i lavori di manutenzione alla condotta idrica, gli indefessi ed irredimibili sporcaccioni di Via Antonio Veneziano, hanno fermato la loro lurida opera che danneggia l'immagine e colpisce l'igiene, nei giorni di caldo estivo, la centralissima via della Cittadina un tempo normanna. La Polizia Municipale, comandata dal dott. Luigi Marulli e guidata dall'Assessore Domenico Gelsomino, proprio non sembra volerne sapere di monitorare, nonostante le nostre segnalazioni, su questa parte della Città. Non ci è dato sapere se ci sono state, in zona "ferro" (così è meglio noto il sito in mano ai citati sporcaccioni), contravvenzione e trasgressori individuati.