Monreale invasa dai rifiuti: "Il silenzio dell'Amministrazione"

La foto allegata è stata da me scattata in Via Antonio Veneziano alle ore 17:15 di ieri, martedì 26 novembre 2019, ma tutto il resto della Città non è da meno e naviga infatti, nel silenzio dell'Amministrazione Comunale. Viene vanificata così la raccolta differenziata e con questa vengono altresì penalizzati quei Cittadini che, tra mille difficoltà, stanno cercando di ottemperare alla esosa Tarsu inviata dal Comune di Monreale, con scadenza ravvicinatissime, suddivise in poco più di tre mesi l'una dall'altra. Da Palermitano che risiede a Monreale, città un tempo normanna, esprimo tutto il mio disagio e tutto il mio senso di solitudine, anche perchè, non si avverte la rassicurante presenza delle Forze dell'Ordine e manca, nella totalità assoluta, ogni punto di riferimento, quello che solitamente, nelle città civili e nelle Democrazie evolute, si affida alle Istituzioni.