Monreale, inciviltà assoluta in via Antonio Veneziano

Le foto da me scattate questa mattina all'alba in Via Antonio Veneziano, una delle arterie principali della Città un tempo normanna, testimoniano l'assoluta inciviltà di molti abitanti della zona, quasi tutti, lo devo sottolineare per correttezza, irredimibili anziani che di differenziare proprio non ne vogliono sapere. Uno di loro, nei giorni scorsi, ha dichiarato su Facebook "la raccolta differenziata è un bluff e non la faccio, l'immondizia la butto a Palermo", confermando quanto ho più volte evidenziato in altre mie segnalazioni riguardanti Via Saitta Longhi, un piccola stradina di palermitana, invasa, come mi hanno raccontato alcuni residenti, da rifiuti lì gettati da Cittadini monrealesi ed esercizio commerciali di Monreale. Bisogna sottolineare le difficoltà degli Operatori dell'Azienda Mirto, preposti alla raccolta dei rifiuti, i quali, trovando un cumulo enorme di sacchetti gettati in Via Veneziano, si trovano impossibilitati a selezionare, così come indicato dall'Ordinanza del Sindaco Piero Capizzi. Da più parti si chiede l'intervento delle Forze dell'Ordine e l'istallazione della telecamere di sorveglianza.