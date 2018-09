Monreale, in via Veneziano rifiuti rimossi ogni cinque giorni

La foto da me scattata questa mattina alle 8,15 conferma quanto avviene ormai da mesi: gli sporcaccioni della zona di Via Antonio Veneziano denominata "ferro", non osservano la raccolta differenziata porta a porta, da mesi, anche se con modalità empiriche, introdotta dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pietro Capizzi e dal suo Vice Giuseppe Cangemi e scaraventano, a tutte le ore del giorno e della notte, i rifiuti per strada, penalizzando così coloro i quali, ottemperano l'Ordinanza, inficiandola di fatto e danneggiando non poco l'immagine di Monreale.

Sempre questa mattina, mentre una folla di cittadini per bene affacciati ai loro balconi, protestava e rimuginava ad alta voce, nei confronti degli inqualificabili concittadini che, come sopra indicato, conferiscono per strada, alcuni Operatori mi dichiaravano candidamente che è il Sindaco Capizzi ad aver dato disposizioni all'Azienda di rimuovere i rifiuti ogni cinque giorni e non giornalmente. Nel frattempo nella citata Via Antonio Veneziano al "ferro", sita a pochi metri dal Duomo, i ratti di fogna, con blatte ed altri insetti, fanno capolino sin davanti alle attività commerciali del luogo e sin sulla soglia di alcune abitazioni. La Polizia Municipale, guidata dall'Ass. Domenico Gelsomino, dal suo canto, si dichiara impotente a vigilare, intervenire e sanzionare i trasgressori, vista l'atavica penuria di uomini e mezzi.

Rosario Lo Cicero Madè