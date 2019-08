Monreale: in Via Veneziano persistono i rifiuti

Continua la mia personale battaglia, contro quelli che, senza giri di parole, definisco "PORCI" e che identifico in coloro i quali conferiscono, nonostante la raccolta differenziata porta a porta operata dai Lavoratori dell'Azienda "Mirto" funzioni degnamente, indiscriminatamente e sempre in luoghi ben identificati e cioè, i vari angoli delle salite che danno sulla Via Antonio Veneziano. L'altro punto che sempre i citati "PORCI" hanno identificato è quello del così detto "ferro" della stessa Via Veneziano, dove ho scattato, questa mattina alle 12, la foto che allego. Eppure in quella zona ci sono diverse attività commerciali munite di telecamere e non comprendo quindi perchè l'Amministrazione Comunale di oggi, guidata dall'appena insediato Arch. Alberto Arcidiacono, non attivi, anche con appostamenti in borghese, la Polizia Municipale guidata dal Comandante Luigi Marulli. La Via Antonio Veneziano è una delle arterie cittadine più frequentate ed oggi addirittura battuta, tra mille difficoltà procurate dalle auto posteggiate in doppia fila, anche dal, a mio avviso discutibile trenino turistico, voluto dall'ex Deputato Nazionale del PD Tonino Russo, convinto che si tratti di una "innovazione" e di una scelta che, secondo il suo pensiero, da una spinta decisa alla crescita turistica di Monreale,